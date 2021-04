Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul si actorul american DMX se afla în stare grava la spital în urma unui atac de cord, a anuntat avocatul sau Murray Richman, potrivit BBC și News.ro.Richman a declarat presei americane ca nu stie daca atacul de cord a fost provocat de o supradoza de droguri, dupa cum a raportat…

- Rapperul și actorul american DMX se afla in stare grava, dupa ce a suferit un atac de cord. Acesta primeste ingrijiri de specialitate la un spital din White Plains, New York, unde este conectat la aparate, a precizat avocatul sau Murray Richman, potrivit BBC. Rapperul a suferit un atac de cord la domiciliul…

- Nelu Ploiesteanu se afla la Terapie Intensiva de cateva saptamani. Artistul s-a prezentat in prima faza la spital pe data de 11 martie, insa a refuzat sa se interneze, fiind infectat cu SARS-CoV-2.

- Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc in zona localitatii Magurele, dupa ce un șoferul unui autoturism care nu a acordat prioritate la ieșirea in drumul principal a fost izbit de o autoutilitara, aceasta din urma rasturnandu-se pe sosea.Doua…

- Unul dintre medicii care a luptat pentru a-i salva pe pacientii cu COVID-19, acum duce o batalie pentru viata sa. Victor Cojocaru, seful Sectiei Terapie Intensiva a Spitalului Republican, este internat in stare grava dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus.

- Un barbat a decedat, iar o alta persoana se afla in reanimare dupa ce automobilul in care se aflau s-a izbit violent de un copac. Accidentul a avut loc dupa miezul nopții, 19 februarie, ora 00:50, in apropiere de satul Copceac, din raionul Ceadir-Lunga.

- Un barbat a decedat, iar o alta persoana se afla in reanimare dupa ce automobilul in care se aflau s-a izbit violent de un copac. Accidentul a avut loc dupa miezul nopții, 19 februarie, ora 00:50, in apropiere de satul Copceac, din raionul Ceadir-Lunga.

- Inca un mare actor este infectat cu Covid-19 și se afla in stare grava la Terapie Intensiva. Toni Grecu este unul dintre fondatorii grupului umoristic Divertis, apreciat de milioane de romani. Artisul a dezvoltat o forma grava a bolii, iar in prezent se afla la Institutul „Matei Balș”. Cand a fost internat…