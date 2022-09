Calendar-Ortodox: 29 septembrie - pomenirea Preacuviosului Chiriac Sihastrul

In aceasta luna, in ziua a douazeci si noua, pomenirea Preacuviosului Parintelui nostru Chiriac Sihastrul.Acest Sfantul Chiriac s a nascut la anul 448, in vremea imparatului Teodosie cel Mic, in cetatea Corintului. Tatal lui se chema Ioan, fiind preot… [citeste mai departe]