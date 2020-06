Rapper-ul dejean Seso a lansat o melodie cu Raju, fost concurent al show-ului ”Puterea dragostei” – VIDEO Rapper-ul dejean Seso a lansat recent o noua melodie – intitulata ”Bagabont”, in colaborare cu Raju, fost concurent al show-ului TV ”Puterea dragostei”. ”Acest proiect a pornit de la un mic freestyle, pe care am vrut inițial sa il lansez in perioada pandemiei. I-am scris lui Raju pentru a trage și el o strofa, i-a placut ideea și a zis ca se baga. Am renunțat la un beat luat inițial de pe net, am tras vocile, am refacut producția de la zero, la fel și toata partea tehnica și am vazut potențialul piesei. Proiectul l-am inregistrat la studioul meu VTS Production, iar vocea lui Raju la el la studioul… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- The Motans iși surprinde fanii cu o noua piesa, in colaborar cu artista Alina Eremia, ce se va gasi pe viitorul album al trupei. Melodia „Din Trecut” este despre o vacanța care a trecut și o iubire care inca a ramas, cu versuri pline de sensibilitate și un videoclip ce inunda in apusuri dramatice.

- HBO Max a fost lansat oficial, devenind al doilea concurent important pentru Netflix intrat pe piata in ultima jumatate de an dupa Disney+, anunța news.ro.Noul serviciu va putea fi contractat ca separat de HBO Now sau HBO Go de catre cei care nu sunt deja abonati la unul din serviciile de…

- PodcasturiCOVID-19: USMF a lansat o platforma de cercetare privind sanatatea populației - detalii In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", Stanislav Groppa a menționat ca "in prezent avem de afacere cu un virus ce are multe particularitați, iar in randul oamenilor de știința și medicilor inca mai exista…

- Fosta concurenta de la “Megastar”, “Vocea Romaniei”, “X Factor” si “The Four” s-a reinventat si a dat lovitura peste hotare. Este vorba despre Larisa Ciortan pe numele de scena Aris, care dupa ce a scos mai multe piese lanseaza acum o noua melodie care se numește “Tumblin’ Down” pentru care a lansat…

- Primul club de comedie virtual, Fool's Home Delivery sau Fool HD, a fost lansat de The Fool luni seara, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Proiectul a luat startul din dorinta initiatorilor de a le oferi oamenilor de acasa posibilitatea de a se relaxa prin intermediul divertismentului si…

- „Pace" se intituleaza melodia trupei bucurestene „Om la luna", cantecul fiind caracterizat ca „Jurnal colectiv de supravietuire pe frontul de acasa". Videoclipul este realizat de Victor Bulat si Alexandru Harabagiu. „Pace noua. Martie, 2020. Traim timpuri in care razboiul s-a mutat de pe frontul de…

- Calin Pop, vocalistul si chitaristul trupei Celelalte Cuvinte, a lansat luni piesa "Speranta in glas", o melodie realizata in conditii de izolare si filmata cu propriul telefon mobil. Artistul a declarat pentru AGERPRES ca aceasta melodie este ''o reactie de autoaparare'' si un indemn…

- Mai multi reprezentanti ai mediului de afaceri au creat platforma ajutorspitale.entreprenation.ro care se adreseaza atat spitalelor si centrelor medicale care au nevoie de sustinere pentru a-si putea desfasura activitatea cat si mediului de afaceri care dispune de resurse pentru a sustine sistemul medical…