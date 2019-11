Stiri pe aceeasi tema

- Raportul Ministerului de Interne despre violentele din 10 august 2018 a fost declasificat de catre ministrul de Interne, Marcel Vela, si transmis catre procurorii DIICOT care se ocupa cu investigarea evenimentelor. Ministrul a precizat ca nu poate oferi detalii presei despre continutul raportului.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca raportul privind intervenția de la protestul din 10 august, unde au avut loc altercații intre jandarmi și manifestanți agresivi, altercații in cadrul carora au fost prinși la mijloc și oameni care nu erau violenți, a fost desecretizat. Raportul nu va…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca dosarul privind intervenția jandarmilor in Piața Victoriei, la 10 august anul trecut, va fi desecretizat in aceasta saptamana. Fostul ministru Mihai Fifor solicitase in luna august acordul DIICOT pentru declasificarea unor documente. Procurorul-sef…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca intre Klaus Iohannis și Viorica Dancila trebuie sa aiba loc o confruntare și ca acele conferințe de presa susținute separat de cei doi contracandidați la alegerile prezidențiale nu pot substituit o dezbatere.”Nu poate fi numita o dezbatere.…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, luni dimineața, ca la nivelul instituției va fi efecutata o evaluare tehnica a modului in care au fost organizate alegerile prezidențiale pentru a afla ce trebuie imbunatați in turul II.„Primul lucru pe care il fac e sa felicit toți angajații MAI…

- Ministerul de Interne s-a confruntat cu o situație fara precedent, inainte de alegeri. Prefecții și subprefecții din doua județe, Arad și Timiș, au intrat in concediu medical și nu mai avea cine sa semneze actele necesare pentru buna desfașurare a alegerilor prezidențiale.Citește și: Petre…

- Premierul Ludovic Orban a convocat, in aceasta seara, o sedinta de urgenta de guvern. El a chemat conducerile MAE, MAI, STS si AEP, pentru a discuta despre alegerile prezidentiale de duminica. Seful executivului vrea sa se asigure ca procesul electoral se va desfasura atat in tara, cat si in strainatate…

- Ministrul desemnat pentru Interne, Marcel Vela, a declarat ca eficiența unui apel la 112 nu este „concurs la olimpiada”, sa se masoare intre apel și timpul de intervenție, fiind nevoie și de evaluarea sa manageriala. „Daca ar fi existat acest element, cazul Caracal ar fi fost rezolvat”, spune Vela,…