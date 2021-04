Raportul Freedom House plasează statele din Balcanii de Vest între sisteme democratice și sisteme autocratice În noul raport anual privind starea democrației în lume, Freedom House claseaza statele din Balcanii de Veste în categoria statelor cu "regim hibrid" și în state cu regim democratic semi-consolidat, însa în majoritatea statelor balcanice se înregistreaza un declin al democrației, potrivit Rador.



În Albania, Muntenegru, Kosovo și Serbia se înregistreaza un declin al democrației, în timp ce Bosnia și Herțegovina și Macedonia de Nord au înregistrat progrese.



