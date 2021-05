Stiri pe aceeasi tema

- Un raport medical privind condițiile in care a murit Diego Maradona a fost dat publicitații cu puțin timp in urma. Experții au concluzionat ca marele fotbalist a fost „abandonat” de echipa medicala care s-a aflat in preajma acestuia in ultimele zile. De asemenea, tratamentul care i-a fost administrat…

- Diego Maradona a fost „abandonat” de echipa medicala care il inconjura cu putin timp inainte de moartea sa, avand parte de un tratament „inadecvat, deficient și nesabuit” care a dus la o agonie lenta, se arata intr-un raport al expertilor dat publicitatii, potrivit Reuters.

- Legenda fotbalului argentinian Diego Maradona a fost "abandonat" de echipa medicala care il inconjura cu putin timp inainte de moartea sa, avand parte de un tratament „inadecvat” care a dus la o agonie lenta, se arata intr-un raport al expertilor dat publicitatii vineri, potrivit news.ro. Intr-un…

- Intr-un document de 70 de pagini, comisia medicala insarcinata cu investigarea, la cererea justitiei argentiniene, a ultimelor ore din viața lui Diego Maradona a stabilit condițiile morții și starea sa generala inainte de deces. Comisia medicala a stabilit ca Diego Maradona "a inceput sa moara cu cel…

- Legenda fotbalului argentinian Diego Maradona a fost „abandonat” de echipa medicala care il inconjura cu putin timp inainte de moartea sa și au acționat intr-o „maniera inadecvata, deficitara și nesabuita”, se arata intr-un raport al expertilor potrivit Reuters. Intr-un document de 70 de pagini, comisia…

- Legenda fotbalului argentinian Diego Maradona a fost "abandonat" de echipa medicala care il inconjura cu putin timp inainte de moartea sa, avand parte de un tratament „inadecvat” care a dus la o agonie lenta, se arata intr-un raport al expertilor dat publicitatii vineri.

- Diego Maradona a decedat la varsta de 60 de ani , in luna noiembrie a anului trecut, iar raportul medical final efectuat de o comisie numita de autoritațile argentiniene arata ca „moartea putea fi evitata”.

- Procurorul insarcinat cu ancheta privind uciderea din culpa in cazul mortii lui Diego Maradona va convoca pe 8 martie o comisie medicala de experti pentru a stabili daca pot fi retinute responsabilitati legate de decesul fostului mare fotbalist argentinian, transmite AFP. Comisia va fi alcatuita…