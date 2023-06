Raportul de expertiză care răstoarnă tot ce se știa în cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian: De ce ar fi murit artistul Raportul de expertiza care rastoarna tot ce se știe in cazul morții lui Petrica Mițu Stoian: De ce asr fi murit artistul Rasturnare de situație in cazul morții lui Petrica Mițu Stoian. Moartea cantarețului de muzica populara nu a fost elucidata nici pana acum, la aproape un an și jumatate de cand acesta a trecut in neființa. Totuși, noul raport de expertiza medico-legala face lumina legat de anumite aspecte. CITESTE SI Dupa ce a `scapat` de Prigojin, Putin vrea sa ii `vindece` pe ruși de Homosexualitate/ Masurile anunțate in Rusia 00:52 279 Zelenski joaca dur - Nu participa la Summit-ul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI Dupa ce a `scapat` devrea sa ii `vindece` pe ruși deanunțate in00:52 279joaca dur - Nu participa la-ul…

Stiri pe aceeasi tema

- NATO continua sa monitorizeze situația din Rusia, pe fondul evenimentelor care au avut loc in ultimele zile, transmite secretarul general adjunct al Alianței, Mircea Geoana.„NATO continua sa monitorizeze situația din Rusia, pe fondul evenimentelor care au avut loc in ultimele zile. Aceste evenimente…

- Armata rusa anunta ca a respins noua asalturi ucrainene in Donetk si unul in Zaporojie, in timpul rebeliunii Wagner. Armata rusa anunta simbata ca a respins mai multe atacuri ale fortelor ucrainene in sudul si estul Ucrainei, in ultimele 24 de ore, in timp ce Moscova se confrunta cu o rebeliune Wagner…

- Acuzatii devastatoare in cazul Simonei Halep. Un specialist a declansat scandalul si a dat de pamant cu cei responsabili de acest caz. CITESTE SI Panica la Kremlin: Putin se teme de un razboi civil și spune ca nu va permite repetarea scenariului din 1917 11:50 558 BREAKING NEWS Breaking: Președintele…

- Rusia a lansat in noaptea de vineri spre sambata o noua salva de rachete asupra Ucrainei, provocand pagube si victime, potrivit autoritatilor ucrainene, transmite AFP, citat de Agerpres.In centrul orasului Dnipro,"mai multe case au fost complet distruse. Exista un crater imens dupa explozie. Sunt…

- Papa Francisc si-a exprimat sprijinul pentru catolicii din China. Papa Francisc si-a exprimat miercuri sprijinul pentru catolicii din China, dedicand "un gand special celor care sufera, preoti si credinciosi", pe fondul tensiunilor legate de situatia catolicilor din aceasta tara, relateaza AFP.…

- La Bahmut, unul dintre punctele cheie ale razboiului din Ucraina, se produc mișcari care ar putea influența soarta bataliei pe termen lung. Ucrainenii susțin ca o intreaga divizie a rușilor s-a retras, in timp ce purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, se ferește sa recunoasca aceasta infrangere,…

- Rusia nu va lasa fara raspuns aderarea Finlandei la NATO, ceea ce reprezinta o noua escaladare a relatiilor cu Alianta Nord-Atlantica, a declarat marti Kremlinul, promitand "contramasuri" si calificand extinderea Aliantei Nord-Atlantice drept o "atingere la securitatea" Rusiei, informeaza EFE si AFP,…