- Ucraina indeplineste doua din cele sapte conditii necesare pentru inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, indica un raport ce va fi prezentat in aceasta saptamana de Comisia Europeana (CE), care va evidentia totusi progresele realizate de Kiev in pofida invaziei ruse, transmite marti,…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat sambata ca a inaintat note de protest Poloniei si Uniunii Europene, apreciind ca limitarea importurilor de grau ucrainean este "categoric inacceptabila", transmite Reuters. Ministrul de externe al Ucrainei, citat de dpa, a salutat insa acordul in aceasta privinta…

- Țarile aliate și partenerii NATO au trimis aproape toate vehiculele de lupta promise Ucrainei, a declarat joi, 27 aprilie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit agenției de presa Reuters."Peste 98% din vehiculele de lupta promise Ucrainei au fost deja livrate. Asta inseamna peste 1.550…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, aflat intr-o vizita oficiala la Chișinau, a declarat ca accelerarea aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana ar putea fi posibila, in conditiile in care Chisinaul incearca sa adere la blocul comunitar pe fondul temerilor ca ar putea fi atras in conflictul…

- ”E important ca anumiti ministri sa trateze mai serios problemele. Cum este cea a fermierilor din Romania. Fara interventia Presedintelui Klaus Iohannis la Consiliul European, fermierii romani ramaneau dezavantajati. Desi au existat consecinte pentru ei in toata aceasta perioada de razboi la granita”,…