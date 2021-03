Stiri pe aceeasi tema

- Tranzacțiile cu 27 de terenuri de dimensiuni medii și mari indica faptul ca volumul investițiilor realizate in terenuri s-a ridicat la 194 milioane de euro in 2020. Acestea au scazut cu 6,5% fața de anul precedent. Piața terenurilor a fost afectata de perioada celor doua luni de stare de urgența, și…

- Studiu Cushman & Wakefield Echinox Dezvoltatorii romani de locuințe, alaturi de retailerii germani, precum Kaufland și Lidl, au fost cei mai activi cumparatori de terenuri in zona București – Ilfov pe parcursul anului 2020, potrivit raportului Bucharest Land Marketbeat realizat de compania de consultanța…

- Piața hoteliera din Bucuresti, desi puternic afectata de impactul pandemiei COVID-19, continua sa fie in interesul operatorilor hotelieri care doresc sa isi extinda reteaua de hoteluri. In regiunile CEE și SEE, Praga, Budapesta, Varșovia și București sunt principalele orașe de interes pentru principalii…

- Cererea de spații de birouri la nivelul Bucureștiului va crește cu 20-30% in acest an, in condițiile in care o buna parte din marii chiriași au ieșit din expectativa și iși evalueaza activ opțiunile pentru optimizarea necesarului de spații, potrivit consultanților firmei Cushman & Wakefield Echinox.…

- Cererea de spații de birouri la nivelul Bucureștiului va crește cu 20-30% in acest an, in condițiile in care o buna parte din marii chiriași au ieșit din expectativa și iși evalueaza activ opțiunile pentru optimizarea necesarului de spații, potrivit consultanților firmei Cushman & Wakefield Echinox.…

- Brandul de fashion pentru tineri Mumuso, prezent in peste 3.500 puncte de vanzare din 30 de tari, deschide al patrulea magazin mono-brand din Romania in cadrul centrului comercial ParkLake din Bucuresti, deținut de Sonna Sierra, printr-o tranzactie intermediata de compania de consultanta imobiliara…

- In ultimul trimestru din 2020 s-au inregistrat tranzacții de spații de birouri in București cu o suprafața totala de 77.000 de metri patrați, cea mai ridicata valoare trimestriala din an, ducand astfel volumul anual al tranzacțiilor la aproximativ 237.000 de metri patrați, potrivit datelor companiei…

- Un sondaj CURS realizat in București, in perioada 18 - 23 ianuarie, il plaseaza pe președintele Romaniei in topul increderii populației. Increderea in personalitați politice: - Klaus Iohannis - 38% - Nicușor Dan - 37% - Gabriela Firea - 32% - Ludovic Orban - 23% - Marcel Ciolacu - 22% - Florin Cițu…