Stiri pe aceeasi tema

- Centrele de zi din municipiul Chișinau vor gazdui mai mulți copii de virsta frageda, inclusiv copii refugiați din Ucraina. Primaria Chișinau, in parteneriat cu Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR), iși propune crearea unor centre de zi noi sau extinderea celor existente, astfel incit mai mulți copii…

- Studiu World Vision Romania Doar 7.353 de copii ucraineni sunt inscrisi in sistemul de invatamant din Romania. Numarul de copii ucraineni care s-au stabilit cu protectie temporara in tara noastra, alaturi de parintii lor, sunt aproximativ 47.000, conform statisticilor oficiale, anunta World Vision Romania…

- 16% dintre copiii ucraineni din tara noastra sunt inscrisi in sistemul de invatamant romanesc, avand in vedere reticenta parintilor, barierele legate de limba si necunoasterea legislatiei privind echivalarea si recunoasterea studiilor, potrivit unui comunicat al Fundației

- Șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii al Ucrainei, Kirilo Budanov, ar fi fost ranit in timpul unui atac cu rachete rusești asupra sediului Direcției Principale de Informații din Kiev și se afla acum intr-un spital Bundeswehr din Berlin, relateaza Ria Novosti și Hotnews .…

- Copiii refugiați din Ucraina care au venit in Romania ar putea primi alocații de stat, precum copiii romani. Parlamentarii USR au pus in dezbatere un proiect de lege prin care copiii refugiați din Ucraina sa beneficieze de alocație de la stat. Se propune modificarea a doua articole din lege, astfel…

- Aproape patru milioane de refugiati ucraineni beneficiaza, in acest moment, de protectie temporara in Uniunea Europeana, arata ultimele date Eurostat. Cei mai multi dintre ei, aproximativ 27%, se afla in Germania; in timp ce in alte tari numarul lor scade, in Romania creste. Din cei 3,9 milioane de…

- Copiii care fug din calea razboiului sunt expuși unui risc sporit de a ajunge pe mana traficantilor de persoane, arata un raport recent realizat de UNICEF si mai multe organizații internaționale.

- Elevii lui Ioan Valentin Negoi urmaresc proiectul RomStoria pe YouTube și TikTok, iar la orele de istorie de la clasa aceștia incearca sa afle mai multe de la profesorul lor. Și ii pun intrebari, scrie Școala 9. In satul prahovean Marginenii de Jos, unde invața romi și romani, Negoi a predat și un opțional…