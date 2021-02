Stiri pe aceeasi tema

- Toate ipotezele sunt inca luate in considerație de Organizația Mondiala a Sanatații in investigația privind originile COVID-19, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. O misiune condusa de OMS in China a declarat saptamana aceasta ca va investiga in continuare daca…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a pledat, într-un interviu acordat Institutului "Consiliul Atlantic", pentru consolidarea suveranitatii strategice a Uniunii Europene, cerând reformarea NATO si exprimând disponibilitatea de a ajunge la "multilateralism bazat pe…

- Sub presedintia lui Joe Biden, Statele Unite vor ramane in Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si se vor alatura mecanismului COVAX al acesteia pentru distribuirea vaccinurilor impotriva coronavirusului in tarile sarace, a declarat joi dr. Anthony Fauci, consilier medical sef al Casei Albe, citat…

- Statele Unite ale Americii intenționeaza sa se alature mecanismului COVAX care are ca scop livrarea vaccinurilor impotriva coronavirusului in țarile sarace, a declarat joi consilierul medical al lui Joe Biden, Anthony Fauci, pentru Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Totodata, Fauci a susținut ca…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a cerut țarilor europene sa intensifice masurile anti-COVID, avertizand ca noua tulpina de coronavirus depistata in Marea Britanie, in decembrie 2020, s-a extins in tot mai multe state, scrie CNN.”Este o situație alarmanta”, a declarat directorul OMS pentru Europa,…

- Numarul cazurilor globale de COVID-19 notificate oficial catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a ajuns vineri la 78,2 milioane, ceea ce inseamna ca, intr-un singur an, peste 1% din populatia mondiala s-a infectat cu SARS-CoV-2. In prima zi de Craciun au fost comunicate OMS 655.000 de cazuri noi…

- Uniunea Europeana este nerabdatoare sa inceapa cooperarea cu noul presedinte al SUA, Joe Biden, in probleme precum combaterea pandemiei sau a schimbarilor climatice si spera ca summitul G20 de la sfarsitul acestei saptamani va fi „un nou inceput pentru multilateralism”, potrivit presedintei Comisiei…