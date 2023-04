Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele doua luni din 2023 a fost de 3.123, in crestere cu 26,69% comparativ cu perioada similara din 2022, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).

- Criminalitatea cibernetica este cel mai raspandit si perturbator eveniment experimentat de companii in ultimii doi ani, arata o analiza PwC Romania. De asemenea, datele firmei de cercetare Cybersecurity Ventures arata ca, pana in 2025, costurile generate de criminalitatea cibernetica vor ajunge la 10,5…

- Este vorba despre cel puțin 910 delfini care ajuns pe plajele Franței de la jumatatea lunii decembrie, potrivit unui nou bilant al observatorului oceanografic Pelagis. Recent, acesta a inregistrat un nou val „intens” de peste 400 de esuari in decurs de o saptamana, relateaza AFP, potrivit Agerpres .…

- Doua din 3 femei din Romania au plasat cel puțin o comanda online in ultimul an. Romancele cumpara haine, incalțaminte, accesorii, cosmetice și carți. Majoritatea femeilor vor ca produsele sa le fie livrate in maxim 1-2 zile.

- Din ce in ce mai mulți oameni cauta trucuri care sa ii ajute in gospodarie și in rutina lor zilnica fara sa consume bani pe alte produse din supermarket-uri sau farmacii. Majoritatea dintre ei iși doresc sa faca economii mai cu seama in aceasta perioada greu incercata din punct de vedere financiar,…

- Fracțiunea Partidului „Șor” va boicota ședința de astazi a Parlamentului. In opinia deputaților de la Șor, activitatea forului legislativ a fost transformata intr-o farsa cu PAS in rolul principal și cu Maia Sandu pe post de regizor. „Miniștrii ignora interpelarile opoziției și, prin asta, sfideaza…

- Cel putin trei organizatii nonguvernamentale si-au reluat partial activitatea cu personal feminin in Afganistan, dupa ce au primit asigurari din partea autoritatilor talibane ca femeile pot sa continue sa lucreze in sectorul de sanatate, informeaza marti AFP.