RAPORT: Până la finalul anului, vor exista peste 500 de milioane de abonamente 5G ”Ericsson (NASDAQ: ERIC) anticipeaza ca numarul abonamentelor mobile 5G va depasi 580 milioane, pana la sfarsitul anului 2021, in conditiile in care estimarile arata ca zilnic sunt incheiate 1 milion de astfel de abonamente noi”, arata compania. Estimarea, care apare in cea de-a 20-a editie a Ericsson Mobility Report, intareste ideea conform careia tehnologia 5G devine, conform asteptarilor, generatia de tehnologie mobila cu cel mai rapid ritm de adoptie din toate timpurile, anticipandu-se ca pana la finalul anului 2026 vor exista 3,5 miliarde de abonamente 5G, cu o acoperire a zonelor populate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

