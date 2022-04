Stiri pe aceeasi tema

- Actiunea omului asupra climei contribuie la un numar din ce in ce mai mare de dezastre la nivel mondial, a avertizat marti Organizatia Natiunilor Unite (ONU), care a facut apel la stoparea acestei "spirale de autodistrugere" cu care se confrunta omenirea, informeaza AFP.

- Intr-un nou raport, Oficiul Natiunilor Unite pentru Reducerea Riscului de Dezastre subliniaza ca dezastrele se multiplica rapid in intreaga lume ca urmare a schimbarilor climatice provocate de actiunea omului si a gestionarii defectuoase a riscurilor.Potrivit raportului, intre 350 si 500 de dezastre…

