- Experti internationali au documentat incalcari grave pe scara larga ale dreptului umanitar si dreptului international de catre trupele ruse de la inceperea invaziei in Ucraina, indica un raport publicat de Oficiul pentru Institutii democratice si Drepturile Omului (ODIHR), agentie din cadrul OSCE cu…

- Peste 5.000 de civili au fost uciși in Ucraina de cand Rusia a invadat țara, anunța Biroul ONU pentru drepturile omului, citat de Sky News. Sursa citata a precizat ca cifrele arata ca 5.024 de persoane au fost ucise și 6.520 ranite pe fondul luptelor din țara. La inceputul acestei luni, Inaltul Comisar…

- La 25 februarie, a doua zi dupa ce Rusia a invadat Ucraina, un grup select de oligarhi a participat la o intalnire privata cu președintele Vladimir Putin in Sala Sfanta Ecaterina de la Kremlin. In aparența, s-a discutat despre modul in care guvernul va ajuta bancile rusești de stat care urmau sa fie…

- De cand armata rusa a atacat Ucraina in urma cu aproape patru luni, mii de civili au fost ucisi si orase intregi au fost reduse la daramaturi, in timp ce milioane de ucraineni au fugit din casele lor. Un raport oficial al Organizatiei Natiunilor Unite despre satul ucrainean Yahidne, din regiunea Cernihiv,…

- Familiile militarilor din cadrul Garzii Nationale ruse ucisi in Ucraina sau in Siria urmeaza sa primeasca o compensatie in valoare de cinci milioane de ruble (75.000 de euro), prevede un decret semnat luni de catre presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP. "In cazul deceslui militarilor care servesc…

- Un convoi umanitar al Ministerului Situațiilor de Urgența din Rusia a livrat alimente și necesitați de baza Luganskului, din Ucraina.