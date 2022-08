Raport: Numărul feminicidelor a crescut cu 20% în Franţa, în anul 2021 Numarul feminicidelor a crescut in Franta cu 20% in 2021 fata de anul precedent, 122 de femei fiind ucise in urma loviturilor partenerului sau a fostului partener, potrivit unui raport publicat vineri de ministerul de interne, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

