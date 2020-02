Raport Moody’s: Creșterea deficitului de cont curent al României reflectă creșterea dezechilibrelor macroeconomice ale țării ​Agenția de rating Moody’s a transmis o informare catre investitori cu privire la România privind situația politica și economica. Astfel, în document se vorbește despre faptul ca țara noastra aparține categoriei reziduale a țarilor UE care au deficite gemene.



&"Așa cum ne așteptam, datele BNR confirma deteriorarea contului curent al balanței de plați cu 10,5 miliarde euro (-4,7% din PIB), de la 9 miliarde euro (-4,4% din PIB) în 2018. Nivelul este ușor sub estimarile noastre pentru 2019 (-4,9 din PIB)&", se arata în document.



Potrivit acestuia, creșterea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Acum, Parlamentul este o reduta a PSD-ului. Este captiv PSD-ului și are ca principala sarcina blocarea activitații Guvernului și a președintelui Romaniei. De aceea, nu am așteptari de buna credința din partea PSD-ului", a spus Raluca Turcan la Libertatea.ro. Vicepremierul a afirmat ca in…

- „Nu exista criza politica, exista un guvern care nu mai poate emite acte normative, cu valoare de lege. Dar guvernul iși face datoria, prin acte de administrare curenta. E o situație stabila. Și daca ma voteaza Parlamentul și daca nu ma voteaza, tot guvernul Orban e in funcție. Procedura de declanșare…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi ca "fortarea" declansarii alegerilor anticipate, prin asumarea raspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor in doua tururi, ar duce la blocarea administratiei publice si locale din Romania timp de patru luni.Tariceanu a reiterat,…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au decis organizarea de alegeri anticipate. Premierul susține ca a stabilit cu Klaus Iohannis ca alegerile anticipate sa aiba loc odata cu localele. ”O spun clar, consideram ca trebuie sa organizam alegeri anticipate. Romanii au aratat clar ca nu…

- Copiii din Romania au nevoie de dublarea alocațiilor, intr-o țara in care 150.000 de copii se culca flamanzi in fiecare zi, iar 31% dintre ei traiesc sub pragul saraciei, arata un studiu publicat de PSNews. Din opoziție, Partidul Social Democrat incearca dublarea alocațiilor copiilor pentru a ingreuna…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan declara, la Antena 3, ca in aprilie 2020 vor avea loc alegeri anticipate. Declarația lui Bogdan de luni vine dupa declarația lui Kelemen Hunor, care delarase pentru RFI: „Eu am vorbit cu domnul Ludovic Orban acum cateva zile, inainte de a inchide sesiunea parlamentara…

- LiderulALDE Calin Popescu Tariceanu crede ca o alta moțiune de cenzuraar declanșa o noua criza politica dupa cea care a dus lainlaturarea PSD de la guvernare, iar ”Romania nu are nevoie deacest lucru”.Tariceanu a declarat ca nu va susține o eventuala moțiune de cenzura la adresa guvernului condus de…

- Consiliul Concurentei va monitoriza piata carburantilor, astfel incat eliminarea supraaccizei sa duca la o scadere corespunzatoare a preturilor in benzinarii, a declarat, pentru Agerpres, Bogdan Chiritoiu, presedintele autoritatii de concurenta."Vom monitoriza piata pentru a vedea comportamentul actorilor…