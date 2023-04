RAPORT: Investiţiile pe piaţa imobiliară din România au depăşit 1,26 miliarde de euro în 2022, Bucureştiul înregistrând aproximativ 888 milioane euro ”Pe parcursul unui 2022 tumultuos, marcat de instabilitate politica si economica la nivel global, piata imobiliara romaneasca a fost supusa unei serii de incercari, unele sectoare atingand noi performante, in timp ce altele s-au straduit sa se adapteze la schimbari care nu mai par sa fie temporare. Anul 2023 a inceput intr-o nota temperat-optimista, cu o abordare generala guvernata de prudenta si decizii de business bine gandite. Valul de concedieri din industria Tech, care a inceput la sfarsitul anului 2022 in SUA, incepe sa ajunga in Europa, dar amploarea ramificatiilor sale este inca necunoscuta.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

