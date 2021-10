Stiri pe aceeasi tema

- Un raport al Camerei Reprezentanților arata ca hotelul din Washington al fostului președinte american ar fi pierdut zeci de milioane de dolari in perioada in care Donald Trump s-a aflat la Casa Alba. Asta in timp ce ascundea plați primite din partea guvernelor straine, se menționeaza in documentul citat…

- La Casa Alba s-a desfașurat ceremonia de semnare a actului de decernare a Medaliei de Aur a Congresului Statelor Unite ofiterilor de politie care au aparat Capitoliul, pe 6 ianuarie. La acea data, un grup de sustinatori ai fostului presedinte al SUA, Donald Trump, au luat cu asalt cladirea Capitoliu…

- ”Aceste cereri il vizeaza pe presedintele Trump pentru ca este republican si un opozant politic”, sustin avocatii, care evoca ”represalii” in argumente scrise prezentate la un tribunal federal din Washington. Democtratii, care detin controlul asupra Congresului, incearca de ani de zile sa obtina ”secretele”…