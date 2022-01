Potrivit ultimului raport publicat de Institutul Național de Sanatate Publica, numarul infectaților nevaccinați a fost egalat de numarul infectaților vaccinați. Mai mult, procentul de mortalitate Covid a urcat la 20% in randul vaccinaților. Deși a fost prelungita starea de alerta și au fost introduse noi restricții, Romania continua sa ramana singura țara verde din UE, […] The post Raport INSP. Crește procentul morților Covid vaccinați first appeared on Ziarul National .