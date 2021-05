RAPORT GRECO: Autoritățile din România, NIMICITE după ce au abandonat reformele Intr-un raport publicat miercuri, organismul anticoruptie al Consiliului Europei (GRECO) concluzioneaza ca nivelul de respectare de catre Romania a recomandarilor sale de prevenire a coruptiei cu privire la parlamentari, judecatori si procurori ramane per ansamblu la un nivel nesatisfacator, in ciuda unor progrese si reforme planificate aflate inca intr-un stadiu incipient, conform Agerpres. GRECO concluzioneaza ca Romania a implementat in totalitate doar cinci din cele 18 recomandari ce rezulta dintr-o evaluare din 2015 si dintr-o procedura de evaluare ad-hoc a Regulii 34 lansate in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Romania a primit calificativul "nesatisfacator" in cel cel mai recent raport al GRECO, organismul anti-coruptie al Consiliului Europei, potrivit Hotnews, care a obtinut documentul.Romania a implementat satisfacator sau a tratat in mod satisfacator 4 din cele 13 recomandari cuprinse in Raportul de evaluare…

- Romania a implementat satisfacator doar 5 din cele 18 recomandari din raportul Grupului Statelor impotriva Coruptiei (GRECO). Organismul anticoruptie al Consiliului Europei arata, in ultimul raport pentru Romania ca, per ansamblu, autoritatile par a fi hotarate sa inverseze sau sa abandoneze multe dintre…

- Asociația Forumul Judecatorilor din Romania și Asociația Inițiativa pentru Justiție solicita Guvernului Romaniei sa autorizeze publicarea imediata a ultimului Raport GRECO, acesta vizand și impactul modificarilor aduse legilor justiției in anii 2017-2019 asupra politicilor anticorupție din Romania.…

