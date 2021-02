Comisiile parlamentare de buget-finante au dat, azi, raport favorabil la proiectul Legii bugetului de stat pe 2021. S-au inregistrat 25 de voturi "pentru" si 16 voturi "impotriva". In dezbaterile din comisii nu a fost adoptat niciun amendament, proiectul fiind trecut in forma Guvernului. Senatul si Camera Deputatilor se vor reuni luni, de la ora 16,00, […] Articolul Raport favorabil in Parlament... Source