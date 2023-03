Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe țari din Europa, opt la numar, au inceput interzicerea centralelor pe gaz. In cadrul unei analize, Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta, susține ca in aceste țari s-a inceput deja interzicerea, iar el a mai vorbit și despre cand se aplica aceasta masura și in Romania.…

- ”Un lucru de care am fost impresionata la intoarcerea mea in Romania este nivelul la care Romania a devenit lider in Europa in privinta energiei, atat in ceea ce priveste securitatea energetica, cat si independenta si diversificarea energetica, pentru ca ati investit in hidroenergie, in energie solara,…

- Net4Air va fi un proiect de cercetare exploratorie, care urmareste dezvoltarea unei platforme de monitorizare a aerului, purtabile/portabile, bazata pe nanoelectronica, arata comunicatul de presa al Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. Sursa citata mai spune ca sistemele accesibile de…

- Sase state din Europa de Est, inclusiv Romania, au cerut Comisiei Europene sa adopte masuri, inclusiv despagubiri pentru fermieri, in contextul in care exista o supraoferta de cereale creata de importurile ieftine din Ucraina.

- “Guvernul a implementat si acest pilon 3, contributia de solidaritate, preluand tot ceea ce scrie in regulament, inclusiv elementele care vad ca trezesc o serie de elemente de interpretare, respectiv acea referire la cel putin 75% din cifra de afaceri pe anumite sectoare. Scopul este urmatorul: cei…

- Comisia Europeana si-a propus ca tarile membre UE sa inceapa achizitiile comune de gaze „pana la vara”, a declarat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Maros Sefcovic, in ideea de a ajuta statele membre sa isi umple depozitele de gaze si a evita o criza de aprovizionarea in iarna urmatoare, transmite…

- Specialiștii au realizat un top al țarilor din UE cu cei mai mulți proprietari de pisici. Conform statisticilor, in Romania ar exista peste 4.3 milioane de animale de companie care sunt pisici. In același timp, numarul felinelor maidaneze este și el mare, lucru care justifica apariția unui proiect special…