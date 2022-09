Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, i-a recomandat șefului diplomației europene, Josep Borrell, sa acorde atenție crimelor regimului de la Kiev din Donbas, comise incepand din 2014 si abia apoi sa vorbeasca despre organizarea unui tribunal pentru criminalii de razboi. Astfel…

- Luni, Kremlinul a reacționat in fața noilor acuzații cu privire la crimle de razboi comise de trupele rusești pe teritoriile ucrainene recent eliberate. Rusia afirma ca in aceasta situație „va apara adevarul”, potrivit Reuters.

- Premierul canadian Justin Trudeau afirma ca gropile comune descoperite in Ucraina sunt dovezi ale crimelor de razboi ale Rusiei si ca este nevoie ca aceasta sa fie trasa pe deplin la raspundere pentru actiunile sale, relateaza Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a pledat joi in favoarea aducerii presedintelui rus Vladimir Putin in fata justitiei internationale pentru crimele de razboi comise in Ucraina, potrivit unui interviu acordat unei publicatii germane, relateaza AFP.

- Presedinta Comisiei Europene a pledat joi in favoarea aducerii presedintelui rus Vladimir Putin in fata justitiei internationale pentru crimele de razboi comise in Ucraina, potrivit unui interviu acordat unei publicatii germane, relateaza AFP. „Putin trebuie sa piarda acest razboi si sa fie tras la…

- Amenintarea reprezentata de utilizarea de catre Rusia a unor arme nucleare tactice "nu poate fi ignorata" si o astfel de lovitura ar putea declansa un razboi nuclear limitat, a declarat miercuri comandantul sef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Statele Unite au informatii ca Rusia intentioneaza in curand sa lanseze noi atacuri la adresa infrastructurii civile din Ucraina si a instalatiilor guvernamentale, a declarat luni un oficial american citat de Reuters.

- O prima nava cu cereale ucrainene ar putea pleca luni din portul ucrainean Odesa, conform acordului incheiat cu Rusia pe 22 iulie, a anuntat duminica presedintia turca, in timp ce la Kiev presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat ca in urma invaziei ruse anul acesta recolta de cereale ar putea…