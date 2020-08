Raport devastator al Curţii de Conturi pe cheltuielile din starea de urgenţă Violeta Stoica Starea de urgența impusa romanilor incepand cu jumatatea lunii martie a avut un impact important atat asupra cetațenilor țarii, cat și asupra modului in care au fost cheltuite fonduri impresionante in perioada celor doua luni de restricții. Curtea de Conturi a Romaniei a intocmit și dat publicitații un raport privind modul de gestionare a resurselor publice in perioada starii de urgența. Au fost vizate, pe langa instituțiile naționale, inclusiv cele din județe, in special unitațile medicale, primariile și celelalte autoritați care au avut responsabilitați in vederea achiziționarii… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

