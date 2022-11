Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administrație al Twitter a fost dizolvat joi, in urma preluarii companiei de catre Elon Musk, potrivit unui document depus luni, anunța CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Marșul pentru siguranța femeilor a strans in Piața Universitații din Capitala sute de militanți pentru siguranța femeilor, dar și supraviețuitori ai violenței domestice."Suntem la a 8-a ediție a marșului . Ne strangem ca sa ne aratam solidaritatea fața de supravietuitoarele violenței de gen in Romania.In…

- Dragoș Stacescu este pilotul roman care a realizat un record mondial la Drag Racing! A reușit sa aiba cel mai puternic motor BMW Diesel din lume! Premiera absoluta in Drag Racing-ul din Romania! Dragoș Stacescu este pilotul care a realizat la ultima etapa din campionat un record mondial absolut! „Este…

- Criza energetica si situatia companiei Blue Air sunt principalele subiecte de discutie la sedinta directorilor generali ai aeroporturilor membre AAR, care se desfasoara la Iasi. Daca aerogara ieseana este mai putin afectata de criza Blue Air, aici fiind doar patru destinatii, directorul Romeo Vatra…

- CNA a decis, marți, sa sancționeze cu somație TVR pentru emisiunea care spala Securitatea comunista. Decizia a fost luata cu unanimitate. Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a pus in discuție, in ședința de marți, emisiunea ”Adevaruri despre trecut: Femei in securitate. Raport asupra banalitatii…

- Romania solicita sprijin pentru gestionarea cazurilor de variola a maimutei. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis sa apeleze la Mecanismul European de Protectie Civila pentru a obtine dozele de medicamente necesare tratarii a aproximativ 150 pacienti infectati. Potrivit unui comunicat,…

- Parlamentul European a aprobat miercuri noile norme referitoare la salariile minime adecvate pentru toti salariatii din UE, prin care se recomanda statelor membre ca salariul minim national sa reprezinte 60- din salariul median brut si 50- din salariul mediu brut. Salariul mediu brut in Romania este…

- Analistul George Friedman susține in Geopolitical Futures ca romanii anticipau inca din 2008 ca Rusia punea ceva la cale in regiunea Marii Negre. “Romanii știau ca apare ceva din Rusia. Așteptau momentul inevitabil din 2008, cand Rusia a invadat Georgia. Au vazut forțe americane in Georgia, pe partea…