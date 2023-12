Raport Curtea de Conturi: Spitale din anii 1900 și școli cu risc seismic major In rețeaua publica, avem spitale din anii 1900 și unitați de invațamant cu risc seismic major, total improprii pentru derularea activitaților, conform exigențelor secolului al XXI-lea, arata un raport al Curții de Conturi. Spitale doar cu numele In prezent, cele mai multe spitale au fost ridicate in perioada 1900 și 1970, iar 68 de spitale acorda ingrijiri medicale in cladiri construite inainte de anul 1900. Evident, ele nu mai corespund actualelor cerințe pentru derularea unui act medical civilizat și, mai grav, nu mai asigura circuitele obligatorii pentru pacienți, vizitatori, deșeuri medicale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de situația critica din sistemul de sanatate, se evidențiaza și un pericol iminent in sectorul educațional. Potrivit aceluiași raport al Curții de Conturi, nu mai puțin de 118 școli din Romania sunt clasificate cu gradul I de risc seismic. Aceasta inseamna ca aceste instituții de invațamant…

- Incepand cu luna ianuarie 2024 multe se vor schimba. Pensiile se majoreaza, salariile urmeaza sa creasca și ele, dar anumite beneficii vor disparea. Care raman insa in vigoare? Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre schema de compensare si plafonare a preturilor la energie. Potrivit oficialului de…

- Eveniment In Teleorman, s-au inregistrat 5 cazuri de rujeola, de la inceputul anului. Doua dintre ele, in ultima saptamana a lunii noiembrie / In ce județe sunt cele mai multe cazuri decembrie 7, 2023 10:13 Ministerul Sanatații a declarat epidemie de rujeola la nivel național, decizie justificata…

- Angajații DSP Vrancea se afla astazi in a noua zi de protest. Ca și in zilele precedente, o mare parte dintre ei protesteaza pașnic, in fața instituției. O delegație a fost vineri la București, in fața Ministerului Sanatații, alaturi de alte delegații ale Direcțiilor de Sanatate Publica din Gorj, Sibiu,…

- Trei reputați medici, dr. Raluca Alexandru, Mihai Craiu și Adrian Marinescu ne semnealeaza ca, in ultima perioada, se inregistreaza o intensificare a circulației virusurilor respiratorii (virusurile gripale, noul coronavirus, virusul sincițial respirator etc.), crescand posibilitatea coinfecțiilor,…

- Un numar de 707 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, marti, Ministerul Sanatatii.Potrivit sursei citate, la ATI sunt internati 56 de pacienti, potrivit Agerpres. Din totalul pacientilor internati in prezent, 69 sunt minori, fiind tratati in sectii. In…

- Banalul medicament care poate omori copiii. Dr. Mihai Craiu: „Este cel mai toxic pentru ficat“ Medicul pediatru Mihai Craiu atrage atenția ca uzualul Paracetamol poate fi periculos pentru copii. O doza prea mare poate produce moartea, avertizeaza dr. Craiu.Avertismentul a fost lansat pe pagina de Facebook…

- Medicul pediatru Mihai Craiu semnaleaza ca administrarea obișnuita a Paracetamolului poate prezenta riscuri pentru copii. Dr. Craiu avertizeaza ca o doza excesiva poate avea consecințe grave, inclusiv deces.Avertismentul a fost publicat pe pagina de Facebook a Spitalului Virtual pentru Copii. Dr.…