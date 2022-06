Stiri pe aceeasi tema

Autoritațile romanești și cele bulgare acționeaza rapid dupa decizia instanței din țara vecina de aprobare a predarii Elenei Udrea in baza mandatului european de arestare.

Capitanul nationalei Romaniei, Vlad Chiriches, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Muntenegru, scor 0-2, ca isi asuma intreaga responsabilitate pentru esec, conform news.ro.

Administratia americana pentru alimente si medicamente (FDA) se declara ingrijorata din cauza unui posibil risc de inflamație cardiaca provocata de vaccinul Novavax.

Mai sunt mai puțin de trei luni pana se vor deschide din nou porțile unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume, UNTOLD.

Moneda nationala s-a depreciat, vineri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9480 lei, in crestere cu 0,05 bani (0,01%) fata de cotatia precedenta, de 4,9475 lei.

Președintele reales al Franței, Emmanuel Macron, a vorbit, in discursul susținut in fața Turnului Eiffel despre noile provocari care ii vor aștepta pe europeni, in contextul razboiului din Ucraina.

Partidul Național Liberal are nevoie de „un lider puternic care ințelege complexitatea situației, care acționeaza strategic și care este obișnuit sa gestioneze lupte dure", a spus in ședința Consiliului Național al PNL, Lucian Bode. Șeful MAI l-a luat la ținta pe Florin Cițu, fara a-i rosti numele.

Un convoi umanitar, insoțit de parlamentari și consilieri județeni ai PSD Suceava, a ajuns ieri la o parte dintre oamenii din Ucraina care s-au refugiat in Herța, in apropiere de frontiera cu Romania.