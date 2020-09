Raportul asupra statului de drept al Comisiei Europene arata ca masurile controversate cu impact negativ asupra independenței sistemului judiciar sunt in continuare aplicate in Romania. Exemplul dat este Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, care este inca in funcțiune. Raportul consemneaza și ca Guvernul din acest an a continuat sa afirme ca va relua reformele intrerupte in perioada 2017-2019. „In 2020, Guverul a continuat sa-si afirme angajamentul de a relua parcursul refomelor in sistemul judiciar dupa regresul din 2017 – 2019. Aceasta a dus la o scadere semnificativa a tensiunilor…