Au existat „intre 2.900 și 3.200 de pedofili", barbați – preoți sau clerici – in cadrul Bisericii Catolice din Franța din 1950 incoace, a declarat Jean-Marc Sauve, președintele Comisiei care ancheteaza pedocriminalitatea din cadrul bisericii. „Aceasta este o estimare minima", bazata pe recensamantul și examinarea arhivelor (biserica, justiție, poliție judiciara și presa) și pe marturiile primite