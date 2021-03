Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 23 februarie 2021, Raportul saptamanal de supraveghere COVID-19 actualizat cu intervalul 15-21 februarie 2021. Astfel, pana la 21 februarie 2021, 95,2% dintre decese aveau comorbiditati asociate, 85,3% din…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat Raportul saptamanal de supraveghere COVID-19, actualizat cu intervalul 28 decembrie 2020 - 3 ianuarie 2021.

- Definitiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) au fost actualizate, luni, de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Astfel, la criteriile de laborator care fac ca o persoana sa fie considerata caz confirmat sunt trecute detectia…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 30 decembrie 2020, Raportul saptamanal de supraveghere COVID-19 actualizat cu intervalul 21-27 decembrie 2020. Astfel, pana la 27 decembrie 2020, 95,1% dintre decese aveau comorbiditati asociate, 84,5% din…

- Raportul pentru COVID-19 prezentat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile arata ca, in saptamana 7-13 decembrie, 40% din cazuri au fost raportate in Capitala si in judetele Constanta, Ilfov, Cluj si Iasi. Totodata, peste 33% din decesele inregistrate au fost in Bucuresti,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 15 decembrie 2020, Raportul saptamanal de supraveghere COVID-19 actualizat cu intervalul 7-13 decembrie 2020. Astfel, pana la 13 decembrie 2020, 95,1% dintre decese aveau comorbiditati asociate, 84,1% din…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 15 decembrie 2020, Raportul saptamanal de supraveghere COVID-19 actualizat cu intervalul 7-13 decembrie 2020. Astfel, pana la 13 decembrie 2020, 95,1% dintre decese aveau comorbiditati asociate, 84,1% din totalul…