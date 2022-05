Stiri pe aceeasi tema

Sase perchezitii au loc sambata dimineata in judetul Vaslui intr-un dosar de inselaciune cu un prejudiciu de 140.000 de lei in care sunt implicate sapte persoane cu varste cuprinse intre 19 si 60 de ani, conform news.ro.

Rusia a declarat sambata ca se asteapta ca fluxurile de marfuri cu China sa creasca, iar comertul cu aceasta tara sa atinga 200 de miliarde de dolari pana in 2024, in conditiile in care Moscova se confrunta cu o izolare din ce in ce mai mare de Occident, transmite Reuters, informeaza News.ro.

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, s-a oferit sa cumpere grupul de social media Twitter pentru 41 de miliarde de dolari, la cateva zile dupa ce miliardarul a refuzat un loc in boardul companiei, scrie agentia de stiri Reuters.

Comitetul de Investitii a dat joi aprobarea pentru a primi bani din Fondul pentru Modernizare pentru proiecte importante de investitii, suma totala aprobata fiind de aproape 1,4 miliarde euro, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook.

Italia se asteapta sa stranga 3,98 miliarde de euro de pe urma unei taxe clawback aplicata profiturilor "excesive" inregistrate de companiile din domeniul energetic, arata un document al Trezoreriei italiene consultat de Reuters.

Universitatea canadiana McGill a realizat in doar cateva ore mai multe videoclipuri traduse in limba ucraineana, care prezinta proceduri de reanimare, intubare, ingrijirea plagilor provocate de explozia unui obuz sau de prabusirea unei cladiri, cu scopul de a ajuta personalul sanitar din aceasta…

Agenția rusa de rating ACRA estimeaza ca bancile din țara au importat in decembrie bancnote in valuta straina in valoare de 5 miliarde de dolari, fața de 2,65 miliarde de dolari cu un an inainte, o masura preventiva in cazul unor sancțiuni care ar genera o cerere crescuta, scrie CNN.

Lukoil a anuntat ca va plati 1,45 miliarde de dolari pentru a achizitiona o participatie de 9,99% in proiectul Shah Deniz, cel mai mare depozit de gaze naturale din Azerbaidjan, de la compania energetica Petronas din Malaezia, transmite Reuters.