Rapița, o piață tot mai interesantă pentru fermieri. Cerere mare și prețuri greu de imaginat în urmă cu câțiva ani Anul 2021 a adus producții bune de rapița pentru fermierii din Romania și prețuri pe masura, aceasta fiind, de altfel, și cultura cea mai rentabila pentru agricultori in ultima vreme. Prețuri ridicate se anunța și pentru acest an, numai ca este foarte probabil ca recolta sa fie ceva mai mica, din cauza secetei, mai ales in sudul țarii, dar și costurile de producție sa fie mai mari cu pana la 35%, potrivit estimarilor din piața. Anul trecut, la o producție medie de trei tone/ha, fermierii au obținut un profit de pana la 500 euro/ha, la un preț de 2 lei/kg de rapița, conform jucatorilor din piața,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

