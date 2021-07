Stiri pe aceeasi tema

- In autoturism se aflau 3 barbati, cu varste cuprinse intre 29 si 37 de ani, precum si persoana vatamata. Acestia au fost condusi la sediul Politiei orasului Navodari, pentru audieri, in vederea stabilirii situatiei de fapt. La data de 11 iulie a.c., in jurul orei 20.35, politisti din cadrul Politiei…

Politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca un barbat de 23 de ani a fost luat cu forta intr-un autoturism de patru barbati, deplasandu-se pe drumul de la fostul combinat chimic USAS Navodari.

- Un barbat de 23 de ani a fost rapit de pe strada și agresat de fostul iubit al prietenei sale, care a pus la cale un adevarat comando. Autorul faptei de duminica, 11 iulie, 32 de ani, a fost arestat preventiv, a transmis IPJ Constanța, potrivit portalului local Replica . Potrivit reprezentantilor IPJ…

- Cel puțin doi barbați au fost injunghiați in timpul unui scandal care a izbucnit noaptea pe faleza din stațiunea Costinești. Victimele au ajuns la spital, in timp ce mai multe persoane sunt audiate la sediul Poliției. Scandalul a avut loc in noaptea de duminica spre luni pe faleza Soarelui…

- Opt migranti din Egipt si Somalia au fost depistati, marti dimineata, de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moldova Veche, in timp ce incercau sa intre ilegal in tara, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile. Migrantii au fost observati cu ajutorul aparaturii de…

- Politistii din Ilfov au deschis luni o ancheta, dupa ce au fost sesizati ca doi barbati au aruncat spre o femeie cu caramizi, in timp ce mergea pe strada. Potrivit polițiștilor, unul dintre barbați a tras trei focuri, in sus, cu un pistol. Agresorii au fost identificati, fiind in custodia Politiei.…

