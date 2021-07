Stiri pe aceeasi tema

- Anglia ar putea juca in sferturile de finala de la Euro 2020 fara sa fie incurajata de suporteri. Dupa victoria istorica in fața Germaniei, cu 2-0, naționala Albionului se va deplasa, pentru prima ora la acest turneu final, in afara țarii. Partida contra Ucrainei, de sambata, 3 iulie, va fi gazduita…

- Germania a meritat victoria, a recunoscut selectionerul Portugaliei, Fernando Santos, dupa ce echipa sa, detinatoarea titlului, a fost invinsa cu 4-2 de Mannschaft, sambata, la Munchen, in Grupa F de la EURO 2020, potrivit agerpres.ro. "Germania este una dintre cele mai puternice echipe din…

- Nicolae Grigore (37 de ani) a fost prezentat in funcția de antrenor principal al divizionarei secunde Metaloglobus. Marius Maldarașanu (46 de ani), un alt rapidist consacrat, s-a ințeles cu FC Hermannstadt. Nicolae Grigore este la doar al doilea mandat din cariera de antrenor. Primul a fost unuls curt,…

- A fost fiesta in Villareal in aceasta seara. Echipa spaniola a caștigat primul trofeu major din istoria clubului, dupa ce a invins Manchester United la loviturile de departajare. Au fost trase nu mai puțin de 22 de șuturi de la 11 metru pentru a fi decisa caștigatoarea acestei ediții a Europa League…

- Dupa 2-0 in tur, CSA Steaua a invins-o pe Mostiștea Ulmu, scor 2-0, și in returul primei runde a barajului de promovare in Liga 2 și e in finala barajului pentru promovarea in Liga 2. CSA Steaua a caștigat in tur, 2-0 pe terenul celor de la Moștiștea UlmuIn ambele meciuri, steliștii au avut cate un…

- Jucatorii lui Dinamo au dedicat victoria cu Poli Iași, scor 2-1, in memoria camerunezului Patrick Ekeng. Cronica meciului Poli Iași - Dinamo, scor 1-2 Patrick Ekeng s-a prabușit pe gazon pe 6 mai 2016, in timpul unui meci de Liga 1, impotriva Viitorului, și s-a stins din viața. Fotbaliștii lui Dinamo…

- Fanii olteni au creat o atmosfera speciala inaintea derby-ului CS Universitatea Craiova - FCSB, din runda cu numarul 4 a play-off-ului Ligii 1. CS Universitatea Craiova - FCSB se joaca joi, de la ora 19:45, liveTEXT pe GSP.ro. Victoria de runda trecuta, 2-1 impotriva celor de la CFR Cluj, a reaprins…

- ​Rafael Nadal (3 ATP, principalul favorit) s-a calificat sâmbata în finala turneului ATP 500 de la Barcelona, dupa ce a trecut în semifinale lejer, în doua seturi, 6-3, 6-2, de compatriotul sau, Pablo Carreno-Busta (13 ATP, favorit nr. 6).Nadal a avut nevoie de doar o ora…