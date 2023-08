Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul Ploiești primește diseara, de la ora 18:15, vizita campioanei Romaniei, Farul Constanța, intr-o partida din runda cu numarul 4 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Prima Sport 2 și Orange Sport 1. Petrolul Ploiești - Farul Constanța, live de la 18:15…

- UTA Arad primește azi, de la ora 18:30, vizita Politehnicii Iași, intr-o partida din runda cu numarul 4 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Prima Sport 2 și Orange Sport 1. UTA Arad - Poli Iași, live de la 18:30 Click AICI pentru statistici UTA Arad - Poli…

- CFR Cluj și Universitatea Craiova se intalnesc in derby-ul etape #3 din SuperLiga. Meciul are loc de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Rezultatele și programul etapei #3 din SuperLiga CFR - Universitatea Craiova, live de la 21:30 Click AICI…

- Rapid joaca acasa cu FC Botoșani, de la ora 21:30, in etapa #3 din Liga 1, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! Rapid - FC Botoșani, live de la ora 21:30 Click AICI pentru statistici! Rapid - FC Botoșani,…

- Rapid și Sepsi se infrunta azi, de la ora 21:30, in prima etapa a Superligii. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Programul + rezultatele primei etape din Superliga live de la 21:30 » Rapid - Sepsi Rapid - Sepsi » Echipele probabile Rapid:…

- Astazi se joaca ultimele 6 meciuri din acest sezon de Serie A. Singurele meciuri cu miza sunt cele dintre AC Milan și Verona, cel dintre AS Roma și Spezia și partida dintre Udinese și Juventus. Programul integral al etapei cu numarul 38 din Serie A AC Milan - Verona, live de la 22:00 Click AICI pentru…

- Gloria Buzau și UTA se intalnesc in turul barajului de menținere/promovare in SuperLiga. Meciul are loc de la ora 14:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Returul are loc pe 4 iunie, la Arad Gloria Buzau - UTA, live de la ora 14:00 Click AICI pentru statistici…

- Unirea Dej primește luni, de la 17:30, vizita celor de la Poli Iași, intr-o partida din runda cu numarul 9 din play-off-ul Ligii 2. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Unirea Dej - Poli Iași, live de la 17:30 Click AICI pentru statistici Unirea…