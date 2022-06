Rapid Jibou încearcă imposibilul la barajul pentru promovarea în Liga a III-a Rapid Jibou, caștigatoarea eventului in Salaj, va reprezenta județul la barajul pentru promovarea in Liga a III-a. Tragerea la sorți a fost una cu ghinion pentru formația de pe malul Someșului, jibouanii urmand sa intalneasca CSM Sighetu Marmației, caștigatoarea Ligii a IV-a Maramureș. Sighetenii au lot mai valoros, cu jucatori care pana nu de mult au activat in Liga a III-a. Clubul maramureșean dispune de toate condițiile necesare promovarii și activarii in eșalonul trei, jucatorii fiind remunerați și in Liga a IV-a cu salarii ce depașesc nivelul campionatului județean. La… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

