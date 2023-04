Stiri pe aceeasi tema

- CS Rapid Bucuresti a fost invinsa de echipa norvegiana Vipers Kristiansand, campioana en titre, cu scorul de 31-25 (18-12), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, conform Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Un barbat a sunat la poliție sa anunțe ca are o bomba sub masina, iar doi polițiști de la Secția 23 din Capitala nu au chemat pirotehniștii. Acum, atat dispecerul cat și și ofițerii sunt cercetați de Serviciul Control Intern al Politiei Capitalei. „Cu privire la informatiile vehiculate in spatiul public…

- O noua companie aeriana romaneasca, AirConnect, incepe zborurile la data de 27 martie 2023. Cursele vor fi atat interne, din București, catre orașe precum Baia Mare, Sibiu, Suceava și Targu Mureș, dar și externe, din București și Cluj, catre Budapesta. Din luna iunie, vor fi operate și alte rute, estivale,…

- Formația de handbal masculin Dinamo Bucuresti a fost invinsa categoric de echipa germana THW Kiel, cu scorul de 41-28, pe teren propriu, in prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor. Cvadrupla campioana a Europei nu i-a lasat nicio șansa formatiei antrenate de Xavi Pascual si si-a asigurat in mare…

- Formația de handbal feminin Rapid Bucuresti a fost invinsa de echipa slovena Krim Mercator Ljubljana, cu scorul de 29-24 (12-13), duminica, in deplasare, in prima mansa a play-off-ului Ligii Campionilor. Campioana Romaniei a facut o prima repriza buna, dar a evoluat slab dupa pauza si a pierdut la o…

- Echipa de handbal feminin CS Rapid Bucuresti a fost sanctionata de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Handbal cu o penalitate de 8.000 de lei pentru scandari jignitoare ale suporterilor la adresa jucatoarei Cristina Neagu, in partida cu CSM Bucuresti , din Cupa Romaniei. „In legatura cu Raportul…

- Manchester United a cucerit primul trofeu dupa aproape șase ani. S-a impus cu 2-0 in fața lui Newcastle, duminica, in finala Carabao Cup. O lovitura de cap a lui Casemiro și un autogol al lui Sven Botman au adus-o pe United in avantaj in prima repriza, iar de acolo Newcastle nu a mai reușit sa revina,…

- Antrenorul FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat ca echipa sa dorește sa caștige meciul din deplasare cu CS Mioveni. „Ne asteapta un meci dificil pentru ca Mioveni joaca un fotbal bun, un fotbal diferit odata cu venirea lui Dica (n.r. – antrenorul Nicolae Dica). Noi suntem dornici sa ne intoarcem la parcursul…