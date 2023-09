Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Burca a fost la pamant, dupa ce Rapid a invins-o pe Dinamo cu scorul de 4-0. Antrenorul „cainilor” s-a declarat dezamagit de infrangerea suferita in Giulesti, insa a recunoscut ca trupa lui Cristiano Bergodi a fost mai buna la toate capitolele. Rapid s-a impus categoric in duelul cu Dinamo, gratie…

- Rapid a caștigat derby-ul din Giulești cu Dinamo, scor 4-0. Antrenorul giuleștenilor, Cristiano Bergodi (58 de ani), a facut o radiografie a paridei contra trupei din „Ștefan cel Mare”. Italianul a spus ca echilibrul dintre cele doua echipe s-a rupt dupa penalty-ul obținut de nigerianul Funsho, in…

- Rapid a caștigat derby-ul din Giulești cu Dinamo, scor 4-0, in runda cu numarul 8 din Superliga. Paul Iacob (27 de ani), fundașul central al alb-vișiniilor, a analizat meciul contra „cainilor roșii”. Stoperul rapidist a spus ca oaspeții nu au avut vreo ocazie foarte importanta de a marca. De asemenea,…

- Dinamo va juca in premiera vineri seara pe noul Giulești. Ovidiu Burca are opțiuni in plus fața de ultima etapa, Goncalo Gregorio spera ca va puncta a 3-a oara la rand in Liga 1, iar suporterii roș-albilor vin sa faca fața giuleștenilor la ei acasa Dinamo a bifat patru meciuri consecutive fara eșec…

- Ovidiu Burca (43 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat derby-ul cu Rapid, din runda cu numarul 8 a Superligii. Rapid - Dinamo este programat vineri, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Ovidiu Burca, inainte de Rapid - Dinamo „Suntem…

- Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo, a analizat victoria dramatica in fața lui Metaloglobus, 2-1, in play-off-ul Cupei Romaniei Betano. Tehnicianul echipei bucureștene a fost nemulțuit de jocul din prima repriza, motiv pentru care a efectuat 4 schimbari la pauza. Mai facuse una in prima parte a meciului,…

- Ovidiu Burca a venit cu primele explicații dupa partida Dinamo – Universitatea Craiova, scor 0-2, și a avut o reacție vehementa. Burca a pierdut primul sau meci din postura de antrenor al unei echipe din Liga 1. Cauta sa iși ia revanșa chiar in derby-ul cu FCSB. A fost 0-0 dupa primele 45 de minute,…

- Ovidiu Burca a dezvaluit unde ar fi vrut sa se joace FCSB – Dinamo, derby-ul care se va disputa in etapa a 2-a a noului sezon al Ligii 1. Ovidiu Burca ar fi vrut ca marele derby dintre FCSB si Dinamo sa se dispute pe Arena Nationala, cel mai mare stadion din Romaniei. Acest lucru […] The post Ovidiu…