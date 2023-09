Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Rapid Bucuresti a invins vineri, pe teren propriu, scor 4-0, fornatia Dinamo Bucuresti, intr-un meci din etapa a opta a Superligii. Albion Rrahmani a reusit o noua dubla pentru giulesteni. Derby-ul Rapid – Dinamo se joaca din nou in Superliga, iar problemele nu au lipsit inaintea fluierului…

- FC Farul a suferit cea de-a treia infrangere consecutiva in campionat. Dupa pasii gresiti din meciurile cu Poli Iasi (1-3, acasa) si Petrolul Ploiesti (2-3 in deplasare), echipa constanteana a cedat si in fata Rapidului Bucuresti, scor 1-3 (0-2), intr-o partida disputata pe stadionul din Giulesti, contand…

- FC Voluntari e surpriza startului de campionat, aflandu se pe locul doi in clasament, cu noua puncte, dupa trei victorii si un esec in patru partide.Etapa a cincea a Superligii, editia 2023 2024, se disputa in acest weekend in format redus, fiind programate doar cinci partide, restul de trei confruntari,…

- In etapa a patra a Superligii, editia 2023 2024, campioana Farul Constanta joaca in deplasare cu Petrolul Ploiesti.Partida a fost programata duminica, 6 august 2023, de la ora 18.15.In clasament, Farul se afla pe locul cinci, cu sase puncte, dupa doua victorii si o infrangere.De cealalta parte, Petrolul…

- Dinamo București a debutat in noul sezon al SuperLigii cu o infrangere pe teren propriu, 2-0 pentru Universitatea Craiova, in ciuda unui joc curajos aratat de echipa antrenata de Ovidiu Burca.

- Echipa Rapid Bucuresti a incheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia Sepsi OSK, in prima etapa a Superligii.Pe Giulesti, prima ocazie a meciului a fost a covasnenilor, in minutul 11, la o eroare a lui Sapunaru, a carui pasa inapoi a fost interceptata de Safranko, insa Horatiu…

- Dinamo Bucuresti a promovat in Superliga nationala de fotbal, desi a fost invinsa de FC Arges cu scorul de 4-2 (2-1), sambata seara, la Mioveni, in mansa secunda a barajului de mentinere / promovare, transmite Agerpres.