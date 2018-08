Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a debutat cu o victorie in Seria a II-a din Liga a 3-a, scor 2-1 cu Progresul Spartac, echipa care s-a luptat cu Farul in sezonul trecut pentru promovarea in eșalonul secund. Rapid - Progresul Spartac s-a jucat pe stadionul Giulești, insa trupa lui Constantin Schumacher a avut mari emoții. Giuleștenii…

- Dupa câteva faze la ambele porți, în minutul 17 Andreea Voicu a luat o acțiune pe cont propriu și, dupa ce a fost oprita la marginea careului, Mara Bâtea a luat balonul din fața portarului și a înscris în poarta goala. Avantajul pe tabela a durat însa doar patru…

- Rapid, echipa lui Constantin Schumacher, se pregatește pentru noul sezon din Liga a 3-a și cauta intariri. Giuleștenii testeaza in aceste zile un mijlocaș lateral brazilian, pe nume Guilherme Eduardo Fagundes "Robinho". Jucatorul de 22 de ani a mai evoluat pana acum doar in Țara Cafelei, la Rio Preto,…

- Rapid a promovat in liga a treia dupa ce s-a luptat pana in ultima etapa cu cei de la CSA Steaua pentru un loc la baraj. AS Singureni nu a putut sta in calea giulestenilor spre esalonul superior. 17-1 a fost scorul general, in favoarea echipei antrenate de Constantin Schumacher.

- Academia Rapid a caștigat cu 3-1 meciul jucat impotriva Stelei in finala Cupei Romaniei, faza pe București, și au realizat eventul in acest sezon. Giuleștenii au caștigat și campionatul Ligii 4.Marian Vlada cu o dubla, in minutele 2 și 56, și Daniel Niculae, in minutul 45+2, respectiv Radu,…

- Finala Cupei Romaniei 2018, faza pe București: Academia Rapid – CSA Steaua. Se joaca duminica, de la 20.00, pe stadionul Dinamo. E a patra intalnirea dintre cele doua echipe in acest sezon, giuleștenii reușind doua succese (unul in campionat, unul in play-off), un meci terminandu-se la egalitate. CSA…

- Cei opt atleți legitimați la Clubul Sportiv Școlar (CSS) Barlad care au participat la etapa de zona a Campionatului Național adresat Copiilor 1, 2 și 3, de la Iași, au reușit sa se claseze printre primii. Astfel, Calin Nicolae (Copii 3) a ieșit primul la triatlon, proba de 300 de metri, ca de altfel…

- CSA STEAUA - ACADEMIA RAPID LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT: Steaua si Academia Rapid sunt din nou fata in fata. De aceasta data, meciul este decisiv. Cu 9 puncte in play-off, giulestenii au si varianta egalului. Steaua, cu 6 puncte, are insa o singura cale de scapare din Liga…