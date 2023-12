Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul echipei Universitatea Cluj, Ianis Stoica, in varsta de 20 de ani, conduce in topul celor mai buni tineri marcatori ai sezonului in primele doua esaloane, scrie frf.ro.El a marcat cinci goluri in actualul sezon, potrivit news.ro. Cu patru goluri urmeaza in top Raul Rotund (18 ani,…

- Sergiu Radu, 46 de ani, campion cu Rapid in 1999, fost fotbalist cu peste 60 de apariții in Bundesliga, ii face un amplu portret lui Eduard Iordanescu, selecționerul care a calificat Romania la primul Campionat European dupa o pauza de opt ani. „Schija” e convins ca federalii au luat decizia potrivita…

- Rapid a anunțat oficial ca Geraldo Alves a semnat cu echipa din Giulești. Fostul fundaș central va fi antrenor secund la echipele de Tineret și U17, așa cum anunța GSP pe 25 octombrie. Geraldo Alves, campion al Romaniei cu Astra, in sezonul 2013/2014, s-a apucat de antrenorat. A obținut Licența B in…

- Dupa FCSB – Rapid 1-2, Basarab Panduru și Nicolae Dica l-au luat la rost pe Octavian Popescu (20 de ani). Cei doi au criticat prestația pe care extrema roș-albastra a avut-o in derby-ul de pe Arena Naționala. Iar fostul antrenor de la FCSB a continuat și a spus ca Octavian Popescu nu s-a ridicat la…

- Fundasul formatiei Universitatea Craiova , Stefan Vladoiu, a fost foarte afectat dupa infrangerea din Giulesti, 0-2 cu Rapid . El a spus ca este nevoie de unitate acum, inaintea partidelor cu UTA Arad, din Cupa, si cu FCU, in campionat. „A fost un meci greu, pe un teren greu. A venit golul lor norocos…

- Narcis Raducan a dat un verdict in cazul accidentarii lui Florinel Coman si e convins ca acesta se va intoarce si mai puternic dupa accidentarea suferita in partida cu FC Voluntari. Coman a plecat in Serbia, la Marjana Kovacevic, pentru a se reface la timp pentru derby-ul cu Rapid. Florinel Coman este…

- Florin Motroc (56 de ani) și-a incheiat rapid aventura din Arabia Saudita. Tehnicianul s-a desparțit de Al Najmah SC dupa numai 4 etape. Promovata la sfarșitul sezonului trecut in Liga a 2-a din Arabia Saudita, Al Najmah SC l-a numit in iunie pe Florin Motroc antrenor, care semnase pe un sezon. Totuși,…