- © AFP 2020 / CLAUS BECHSheriff incepe astazi aventura intr-o noua ediție a Ligii CampionilorCHIȘINAU, 20 aug - Sputnik. Neamțul cu origini ivoriene, Serge Gnabry a punctat de doua ori in prima repriza, in minutele 18 și 33. Polonezul Robert Lewandowski a stabilit scorul final in minutul 88, ajungand…

- Sezonul recent incheiat a fost al 30-lea desfașurat in intregime dupa caderea comunismului in Romania, perioada care se imparte in doua jumatați care conțin un contrast incredibil: Bucureștiul a dominat copios intre 1991 și 2005, dupa care echipele provinciale au reușit ceea ce n-a fost posibil nici…

- Federația Romana de Fotbal a cerut prelungirea termenului pana la care poate anunța echipele care vor juca in cupele europene, dar UEFA n-a fost de acord. In aceste condiții, play-off-ul din Liga 1 trebuie sa se incheie pana cel tarziu pe 3 august, noteaza Gazeta Sporturilor. FRF și LPF ar fi dorit…

- Dupa doua meciuri fara victorie, CFR Cluj a pierdut locul 1 in Liga 1, iar inainte de partida cu Gaz Metan, Dan Petrescu s-a enervat pe greșeșile de arbitraj și pe regulament. CFR Cluj – Gaz Metan se joaca luni, ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT, foto și video pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, Digi…

- Dupa 37 de meciuri consecutive fara înfrângere pe teren propriu în prima liga a României, șirul de invincibilitate al lui Dan Petrescu pe banca CFR-ului a luat sfârșit, duminica seara, dupa înfrângerea dramatica cu CSU Craiova, 2-3. Managerul general…