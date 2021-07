Stiri pe aceeasi tema

- Raoul a fost invitatul lui Catalin Maruța și acceptat provocarea de a raspunde mai multor intrebari incomode. Dupa fiecare raspuns, solistul putea alege sa dezvaluie intrebarea sau sa manance picat. Prima provocare a adus și prima dezvaluire surprinzatoare. Vica Blochina (45 de ani), Celia (36 de ani)…

- Ani de zile i-a legat o frumoasa prietenie, dar de o buna perioada de timp s-au distanțat. Raoul a fost invitat recent in emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV unde a facut declarații neașteptate despre Mirabela Dauer. Le-a luat in vizor și pe alte vedete din showbiz. Cantarețul Raoul, cunoscut…

- Conflictul dintre Catalin Maruța și Alex Velea pare sa nu se mai termine. In ultimele zile, intre cei doi a existat un schimb de replici dure, Velea acuzandu-l pe prezentatorul de la Pro TV ca vorbește mult prea des in emisiunile sale, intr-un “context defavorabil”, despre el și Antonia. „Mi se pare…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu si-a exprimat ingrijorarea referitor la actiunea Procuraturii "de a renuntat la invinuirile impotriva gruparii lui Platon" intr-o postare pe Facebook, exprimand opinia ca "grupul lui Platon este o amenintare la adresa securitatii statului", transmite știri.md…

- Un nou scandal sta sa izbucneasca in lumea mondena! Antonia, mesaj dur la adresa lui Catalin Maruța, in vazul tuturor. Deranjata la culme de faptul ca soțul Andrei menționeaza de fiecare data numele sau și al lui Alex Velea in diverse intrebari din emisiunea sa, iubita artistului a rabufnit pe contul…

- Virgil Guran, liderul senatorilor PNL, l-a criticat din nou pe premierul Florin Citu pentru ca nu s-ar fi implicat in gasirea unor fonduri pentru alesii locali, iar primarii ar fi nemultumiti. Replica a venit de la Robert Sighiartau, secretarul general al PNL, care i-a tranmis sa discute cu ministrul…

- Cantareața Andreea Banica spune ca artiștii nu sunt deloc sprijiniți de stat sa treaca peste aceasta perioada dificila, peste lunile de pandemie. Ea crede ca artiștii sunt cei mai napastuiți și ca mulți dintre ei nu au pus nimic deoparte, iar acum nu au din ce trai. “Cred ca actioneaza asupra…