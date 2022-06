Răniți și morți după ce un tren s-a izbit de un excavator și a deraiat Serviciul de ambulanța iranian, citat de televiziunea de stat a Iranului, a dat un comunicat prin care arata ca un tren de calatori a deraiat joi, dupa ce – este ipoteza cea mai plauzibila, s-a ciocnit cu un excavator lasat foarte aproape de calea ferata. Din impact au rezultat cel puțin 12 morți și peste 50 de raniți. Dar acestea nu sunt numerele definitive de victime. Pentru ca inca se mai scot oameni dintre fiarele trenului și pentru ca starea multora dintre raniți e grava și incadrarea de ranit se poate schimba cu aceea de mort. Trenul de pasageri se deplasa pe ruta Mashhad-Yazd. Guvernatorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

