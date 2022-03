Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis, luni, un nou mesaj. El a spus ca in ultimele 4 zile au fost uciși 16 copii și au fost raniți alți 45, din cauza invaziei ruse in țara sa. Zelenski a facut apel și la soldații ruși: „Salvați-va viețile și plecați”. Fii la curent cu cele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski da asigurari ca a ”spart planul” Rusiei in a treia zi a invaziei ruse a Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasxa razboiul, relateaza AFP. ”Am rezistat si respingem cu succes atacurile inamice”, declara el intr-o inregstrare video postata…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a indemnat, in aceasta dimineața, pe ucraineni sa nu depuna armele si sa apere Kievul.„Sunt aici. Nu vom depune armele si ne vom apara tara”, a declarat Zelenski, intr-un mesaj video publicat in aceasta dimineata pe Facebook. Zelenski le-a cerut oamenilor…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat un videoclip de pe strazile din Kiev, dupa zvonurile din presa rusa ca ar fi fugit din capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Armata ucraineana sustine ca a doborat cinci avioane militare ruse si un elicopter, joi dimineata, in confruntarile produse in regiunea separatista Lugansk, in estul Ucrainei. „Fortele ucrainene au distrus cinci avioane si un elicopter in regiunea Lugansk”, anunta Statul Major al armatei ucrainene,…

- Armata ucraineana sustine ca a doborat cinci avioane militare ruse si un elicopter, joi dimineata, in confruntarile produse in regiunea separatista Lugansk, in estul Ucrainei. „Fortele ucrainene au distrus cinci avioane si un elicopter in regiunea Lugansk”, anunta Statul Major al armatei ucrainene,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei "operatiuni militare" in Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca nu poate prezice pașii pe care ii va face Rusia, dar a subliniat ca demersurile facute de armata ucraineana pentru apararea și apararea statului sunt cunoscute doar de el și de armata, informeaza Ukriform.ua. Fii la curent cu cele mai…