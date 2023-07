Stiri pe aceeasi tema

- Un milion de euro pentru CFR Cluj! Presa din Italia anunța vanzarea portarului Simone Scuffet la Cagliari, nou-promovata in Serie A. Goalkeeper-ul in varsta de 27 de ani a trecut vizita medicala și doar anunțul oficial mai este așteptat.Simone Scuffet va semna un contract valabil pana in 2026 cu Cagliari,…

- Simone Scuffet, portarul din sezonul trecut al celor de la CFR Cluj, a plecat de la echipa și s-a intors in patria sa, unde va juca pentru Cagliari.Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a confirmat transferul portarului italian la Cagliari. CITESTE SI FCU Craiova s-a desparțit de George…

- Cristi Balaj (51 de ani), președintele lui CFR Cluj, a anunțat ca transferul lui Simone Scuffet (27 de ani) in Serie A, la Cagliari, este rezolvat. Cagliari nu a anunțat pana in acest moment transferul lui Scuffet, dar Balaj a transmis ca totul este pus la punct. Portarul italian a trecut cu brio de…

- CFR Cluj il vinde pe portarul Simone Scuffet (27 de ani) la Cagliari, echipa nou-promovata in Serie A. Italianul pleaca astfel dupa un singur an petrecut in Gruia. Adus gratis vara trecuta, va fi vandut acum pentru 1 milion de euro, potrivit Calciomercato care citeaza Sky Sport Italia. Cel mai probabil,…

- Marius Șumudica (52 de ani), antrenor la Al Raed, in Arabia Saudita, l-a propus la CFR Cluj pe portarul Silviu Lung junior (34), pe care l-a avut sub contract sezonul trecut. Craioveanul este acum liber de contract și ar putea reveni in Romania. CFR Cluj și-ar putea pierde portarul titular in aceasta…

- Claudio Ranieri, in lacrimi dupa promovarea dramatica in Serie A. Cagliari, echipa de care apartine si Razvan Marin, a promovat in Serie A dupa un gol marcat in minutul 4 al prelungirilor. Bari – Cagliari 0-1 a fost exclusiv in AntenaPLAY. Echipa antrenata de Claudio Ranieri a promovat intr-o maniera…

- Ovidiu Hoban s-a retras din fotbal dupa meciul CFR Cluj – FC U Craiova 1948, scor 1-0, care i-a asigurat echipei lui Dan Petrescu calificarea in Conference League. Mijlocasul de 40 de ani a anuntat ca isi agata ghetele in cui. Hoban pleaca din Gruia cu cinci titluri de campion (2018, 2019, 2020, 2021,…

- FCU Craiova va fi susținuta de circa 500 de suporteri la meciul cu CFR Cluj, barajul pentru Conference League. Organizatorii partidei din Gruia au anunțat ca toți spectatorii au intrarea libera pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu”, pe baza unor bilete cu valoare zero. CFR Cluj - FCU Craiova se joaca…