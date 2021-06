Birourile permanente reunite (Bpr) ale Senatului si Camerei Deputatilor i-au numit, joi, pe Ramona Saseanu si Liviu Popescu ca directori generali interimari ai Societatii Romane de Televiziune (SRTV) si Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) pentru o perioada de 60 de zile. Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a precizat ca numirea a fost facuta pentru a […] The post Ramona Saseanu si Liviu Popescu, numiti directori generali interimari ai SRTV si SRR de birourile permanente. Decizia nu poate fi atacata la CCR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…