- Pentru a face economie de energie, bradul de Craciun care va fi expus in fata Cancelariei Federale a Germaniei, receptionat joi de Olaf Scholz, va fi iluminat mai putin timp in comparatie cu cel de anul trecut, a anuntat un purtator de cuvant al Guvernului acestei tari, informeaza AFP.

- Catalin Scarlatescu a dezvaluit ce planuri are de Craciun și de Revelion anul acesta. Celebrul chef a mers la Iași pentru a lucra cu un alt bucatar și a ținut sa faca dezvaluiri cu privire la vacanța de iarna.

- A mai ramas foarte puțin timp pana la Craciun, așa ca cei mai mulți romani și-au facut deja planuri și știu cu exactitate unde vor celebra Nașterea Domnului. Se spune ca cele mai frumoase sarbatori de iarna sunt in Maramureș, iar acest lucru il știu cel mai bine turistii care aleg ca, an de an, sa opteze…

- Municipiul Cluj-Napoca cheltuie in acest an aproape 1,2 milioane de lei pe iluminatul festiv. Cluj-Napoca se numara astfel intre orașele care cheltuie cel mai mult pe beculețele de Craciun in anul 2022. Deși a inceput montarea acestora, primarul Clujului a ținut sa precizeze ca acest lucru nu inseamna…

- In fiecare dimineața la Neatza cu Razvan și Dani este veselie mare, asta pentru ca Ramona Olaru spune cate o gluma și amuza pe toata lumea. In aceasta dimineața, asistenta TV a spus un banc extrem de amuzant despre faptul ca ea mereu iși uita parola de la Instagram. Iata care a fost gluma zilei spusa,…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu s-au bucurat de o vacanța romantica in doi, insa frumoasa blondina nu a uitat nici de fanii ei de acasa. Prezentatoarea TV a postat o fotografie care nu a mai lasat loc de interpretari.

- Relația dintre Ramona Olaru și Catalin Cazacu a ajuns, din nou, in centrul atenției mass-media din Romania. Frumoasa asistenta de la Neatza și celebrul motociclist au decis sa duca relația la urmatorul nivel și s-au logodit in timpul vacanței petrecute in Grecia. Recent, cei doi au fost protagoniștii…