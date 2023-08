Stiri pe aceeasi tema

- La data de 30 iulie 2023, Dani și Gabriela Oțil și-au spus marele "DA!" in fața lui Dumnezeu, asta dupa ce, in urma cu doar doi ani, cei doi au decis sa se cunune civil in fața ofițerului de stare civila. Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, v-a ținut la curent cu informații și…

- In weekend-ul care tocmai a trecut a fost o zi extrem de speciala și minunata pentru Gabriela și Dani Oțil și asta pentru ca cei doi soți și-au unir destinele in fața lui Dumnezeu. Acum, vedeta a facut primele declarații despre nunta. Iata ce a spus soția prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani…

- Dani Oțil a atras atenția cu cea mai recenta fotografie publicata pe Facebook. Nu este vorba despre o imagine de la nunta cu Gabriela Prisacariu, care a avut loc in weekend, e vorba despre un istantaneu de familie. De-a lungul anilor, Dani Oțil s-a afișat foarte rar alaturi de familia lui, de parinții…

- Dani Oțil de la emisiunea Neatza cu Razvan și Dani și Gabriela Prisacariu se casatoresc duminica, pe 30 iulie 2023. Inainte de nunta, cei doi au fost filmați in timp ce fac ceva complet neașteptat.

- Paparazzi Playtech Știri l-au surprins pe Dani Oțil in fapt. Ce face prezentatorul de televiziune de la matinalul Neatza cu Razvan și Dani, difuzat de Antena 1, pentru familia lui, cand nu se pregatește pentru nunta religioasa. FOTO EXCLUSIV Dani Oțil se pregatește de nunta Dani Oțil este unul dintre…

- Gabriela Oțil s-a afișat in rochie de mireasa la un eveniment monden, iar ea a defilat imbracata ala pe podium. Ei bine, dupa eveniment, partenera prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani a oferit noi detalii despre nunta care va avea loc in curand. Iata ce declarații a facut soția lui Dani Oțil!

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au implinit doi ani de cand și-au spus marele „DA!” Ei bine, cunoscutul prezentator al matinalului de dimineața de la Antena 1, "Neatza cu Razvan și Dani", și frumoasa lui soție sunt mai fericiți ca niciodata. Și asta se vede din postarile pe care cei doi le fac, zi…